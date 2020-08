ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale ricorda che, con deliberazione della Giunta Comunale numero 155 del 28 luglio, è stata approvata l’iniziativa denominata “Adotta un monumento, una aiuola, una area verde, una rua”.

Poiché tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale è prevista la cultura dell’ambiente, a tal fine si intende incentivare l’impegno dei cittadini, in forma singola o associata, e di imprese che volontariamente si rendano disponibili attraverso forme di “adozione” di monumenti, aiuole/aree verdi pubbliche.

Il progetto prevede che i privati e le imprese aziende o associazioni si impegnino, utilizzando attrezzature proprie, ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria di monumenti, aiuole/aree verdi pubbliche adottata, e più precisamente:

– Taglio periodico del tappeto erboso dove presente in modo tale che lo stesso non ecceda l’altezza di cm 10;

– Pulizia e manutenzione ordinaria della fontana artistica ove presente; Eliminazione erbe infestanti;

– Pulizia da cartacce, sigarette, bottiglie, fazzoletti (compreso svuotamento cestini…);

– Abituale irrigazione, secondo la necessità della stagione; Messa a dimora e sostituzione delle fioriture;

– La raccolta e lo smaltimento dei materiali di sfalcio e rifiuti saranno a carico dell’affidatario e secondo legge;

– È vietato l’uso di pesticidi e diserbanti ritenuti dannosi per l’ambiente;

– Qualsiasi intervento non deve creare pericolo per la sicurezza stradale.

L’assegnatario ha la facoltà di posizionare all’interno nell’area verde assegnata un cartello recante il nome del soggetto assegnatario. Il cartello dovrà avere le dimensioni nel rispetto del codice della strada. La posa del cartello informativo sarà vincolata al rilascio del parere favorevole da parte dell’Ente.

Sono ammessi a presentare la richiesta di “adozione” privati cittadini, associazioni, e imprese.

L’Amministrazione Comunale ricorda che la richiesta in carta libera dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno – Piazza Arringo 7 o inviato mediante Pec all’indirizzo: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it entro le ore 14 del giorno martedì 1 settembre.

