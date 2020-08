Reduce dall’esperienza alla Fiorentina, in qualità di responsabile dell’area scouting, è stato, in precedenza, consulente tecnico del Watford in Premier League.

ASCOLI PICENO – Novità in casa bianconera, Piero Ducci nuovo Direttore Generale

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale a Piero Ducci, professionista indiscusso del panorama calcistico nazionale e non, assistente trentennale di Braida nel Milan di Berlusconi. Reduce dall’esperienza alla Fiorentina, in qualità di responsabile dell’area scouting, è stato, in precedenza, consulente tecnico del Watford in Premier League.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.