ANCONA – E’ aperto il bando per la selezione di 229 operatori volontari per progetti di Servizio Civile Regionale nell’ambito della Nuova Garanzia Giovani – Misura 6.

Il bando è rivolto a giovani Neet (non impegnati in attività di studio o di lavoro) in età compresa tra i 18 e i 28 anni.

La domanda completa di curriculum vitae autocertificato, dovrà essere presentata entro le ore 13 del 21 settembre, esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico Siform2.

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile/News-ed-eventi/Post/66818.

