COMUNANZA – “Oggi a Comune di Comunanza abbiamo inaugurato la nuova elisuperficie, dove potrà atterrare l’eliambulanza anche di notte e in qualsiasi condizione di visibilità”.

Così il Governatore delle Marche, Luca Ceriscioli il 28 agosto.

Le elisuperfici sono vere infrastrutture al servizio della collettività, in grado di affrontare i casi più gravi, con pazienti che hanno bisogno di essere stabilizzati urgentemente prima di arrivare in ospedale.

“Avere una rete di elisuperficie in tutte le Marche aggiunge ulteriore sicurezza, soprattutto nelle zone interne del territorio, e un valore aggiunto in termini di economia turistica, poiché all’offerta della bellezza dei nostri territori si aggiungono importanti infrastrutture di collegamento di questo tipo” aggiunge Ceriscioli.

Attualmente nelle Marche sono operative 30 elisuperfici, di cui 2 per interventi EMS (Servizio Medico di Emergenza dell’eliporto di Torrette e San Cassiano) e altre 6 in via di realizzazione.

