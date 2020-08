ASCOLI PICENO – Dario “Dardust” Faini, Saturnino Celani, Elodie, Mamhood e i Sunset Strings Quartet sono stati gli straordinari protagonisti del Memorial Alessandro Troiani, il 30 agosto ad Ascoli al Ventidio Basso.

Location che ha rispettato le norme anti-Coronavirus e che ha registrato una buona affluenza di pubblico, proveniente da più parti del Centro Italia.

Il ricavato della manifestazione musicale sarà devoluto all’Ail.

“Orgogliosi di ospitare nella nostra città artisti così prestigiosi, un ringraziamento doveroso all’Ail per lo straordinario lavoro svolto ogni giorno nella ricerca scientifica per la cura delle leucemie – afferma il sindaco Marco Fioravanti – Quando la musica sposa temi così importanti, si nobilita ancor più di quanto già non faccia per sua stessa natura”.

