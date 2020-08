ASCOLI PICENO – Brutto sinistro nel tardo pomeriggio del 31 agosto nel capoluogo.

Ad Ascoli Piceno, intorno alle 19.30, incidente in viale De Gasperi. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi, dalle prime indiscrezioni una moto sarebbe finita contro un bus in sosta per cause in fase di accertamento.

Sul luogo il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le cure mediche nei confronti del centauro, un ragazzo: è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

