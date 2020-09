Venerdì: cabaret; sabato: un revival di ricordi ed emozioni; domenica: una proiezione cinematografica che ha per protagonisti i giovani

CASTEL DI LAMA – “Venerdì si sarebbe dovuta inagurare la 26° edizione della Fiera del SS. Crocifisso. Come tutti sapete l’emergenza Covid ha fatto saltare l’appuntamento” ricorda il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio.

“Nonostante le difficoltà ci siamo adoperati affinchè anche a Castel di Lama si svolgessero una serie di eventi che rendessero un po’ meno particolare o un po’ più particolare (a seconda di come la si vuole vedere) questa estate – continua il primo cittadino – “Il calendario degli eventi estivi si conclude alla pista di pattinaggio con tre serate dai colori tutti diversi, dal 4 al 6 settembre:

Venerdì cabaret;

Sabato un revival di ricordi ed emozioni

Domenica una proiezione cinematografica che ha per protagonisti i giovani.

“Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente Giuseppe Traini che dimostrandosi ancora una volta un vulcano di idee, con il consueto entusiasmo, sta organizzando la serata del sabato assieme al Comitato Promotore Fiera” conclude Bochicchio, che ricorda che per assistere agli spettacoli è necessario prenotarsi. Per farlo basta compilare questo form: https://forms.gle/nhmjjsA6pGnVRzfx9

