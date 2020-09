ASCOLI PICENO – La Lega B ha stilato la classifica delle tifoserie cadette più corrette della s.s. 2019/20 tenendo conto dei provvedimenti disciplinari adottati per il comportamento dei propri tifosi.

L’Ascoli Calcio ottiene un ottimo sesto posto in considerazione del grande seguito che la squadra bianconera ha, in condizioni normali, in casa e in trasferta.

Ad aggiudicarsi il Premio “Rispetto – Fair-Play” è un gruppo di squadre a pari punteggio: ChievoVerona, Perugia, Pordenone, Spezia e Venezia. Segue l’Ascoli Calcio, a pari merito col Cittadella.

