ASCOLI PICENO – Primo giorno di incarico oggi, primo settembre, per 17 nuovi dirigenti scolastici assunti in ruolo nelle Marche per l’anno scolastico 2020/21.

A giorni, comunica l’Ufficio scolastico regionale, ne sarà nominato un 18/o per coprire la sede dell’Ic di Potenza Picena dopo la rinuncia di queste ore della titolare individuata; 18 anche i presidi in quiescenza. Il direttore generale dell’Usr ha espresso loro a nome di tutta la comunità scolastica marchigiana la “gratitudine per l’impegno profuso”.

I dirigenti formalmente in servizio ora sono 213 e 23 le reggenze annuali: 19 per istituzioni scolastiche sottodimensionate della regione per le quali non è possibile nominare dirigenti titolari; quattro coprono sedi disponibili ma non vacanti. Sono infine 21 i dirigenti già in servizio nello scorso anno scolastico per i quali l’Usr ha disposto il trasferimento di sede su loro richiesta: “A tutti l’augurio di buon lavoro in un anno che si preannuncia particolarmente impegnativo per tutte le componenti del sistema scolastico regionale e nazionale”.

