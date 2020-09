Per accertare eventuale positività

ASCOLI PICENO – In provincia di Ascoli effettuati 260 test sierologici su personale docente e non.

In 11 casi sono stati rilevati anticorpi da Coronavirus, per loro tampone obbligatorio per verificare eventuale positività.

Gli undici casi riguardano l’Ascolano, test effettuati all’ex Gil da Area Vasta 5.

Al momento zero casi sui test effettuati a San Benedetto.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.