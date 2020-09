ARQUATA DEL TRONTO – Sabato 5 settembre avrà luogo la XI° edizione della ormai celebre “Fiaccolata in onore della Madonna del Chiarino” a Colle, frazione di Arquata del Tronto.

La Fiaccolata, organizzata dallAssociazione “Noi di Colle d’Arquata”, come ogni anno partirà dalla Chiesa di Santa Maria della Rocca, piccolo edificio di culto situato su un costone di roccia in posizione panoramica sopra l’abitato, per poi scendere in paese sotto gli occhi dei numerosi visitatori.

Anche quest’anno la volontà degli abitanti di Colle d’Arquata di portare avanti la tradizione è stata più forte dell’emergenza covid, la quale si è andata a sommare ad una situazione già di per sé assai complicata per via delle ferite lasciate dal sisma. Inoltre, come se non bastasse, a marzo una frana si era abbattuta all’ingresso del paese, e solo a luglio sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza della parete franata.

Nonostante tutte queste avversità, l’edizione del 2020 presenta alcune interessanti novità che permetteranno la realizzazione dell’evento nel pieno rispetto della normativa covid.

La giornata, infatti, avrà inizio con l’escursione lungo il tratto del Sentiero Italia che parte da Accumoli (RI), prosegue nei pressi di Capodacqua e Tufo, per poi attraversare Grisciano e risalire infine verso Colle d’Arquata.

Questo percorso è diventato nei mesi scorsi un tratto del Sentiero Italia grazie all’impegno di “Associazione Arquata Potest” che, seguendo le direttive della Sezione del Cai di Ascoli, ha recuperato varie mulattiere abbandonate ripristinando così il passaggio di un importante percorso di trekking nel territorio tra Marche e Lazio.

Ospiti donore dell’escursione saranno i ragazzi di “Và Sentiero” che stanno percorrendo tutto il Sentiero Italia da nord a sud e sabato 5 saranno proprio sul tratto tra Accumoli e Colle.

Tradizione e trekking si mescoleranno perciò nell’edizione 2020, a sottolineare l’importanza di stare insieme di una comunità che tiene duro, anche nei momenti più difficili come quello attuale, in cui le ferite del terremoto sono ancora fin troppo evidenti per via di una ricostruzione mai partita dopo ormai 4 anni.

“Tra fede e leggenda, si conserva vivo il culto della Madonna del Chiarino: la tradizione racconta che l’effigie della Madonna, proveniente dall’antico eremo situato tra le montagne di Colle di Arquata (dove dimorarono Sant’Amico e Frate Angelo da Fossombrone), scomparve più volte dalla sua nuova dimora (Chiesa di San Silvestro), per essere ogniqualvolta ritrovata nellantico eremo tra i monti.

Questo avvenne fino a quando, nella Chiesa di San Silvestro, fu realizzata unapertura che permise all’effigie di essere sempre rivolta in direzione dell’eremo.

Con la Fiaccolata i fedeli, venerando la Madonna del Chiarino, percorrono lantica mulattiera che collega ancora oggi lantico eremo allabitato di Colle di Arquata”

Programma:

h 8.30: Partenza escursione “SENTIERO ITALIA” dallarea SAE di Accumoli

h 12: breve pausa a Grisciano

h 15: arrivo a Colle dArquata

(Punto di ristoro allarrivo a Colle)

h 19: i tedofori da Colle raggiungono la Chiesa di Santa Maria della Rocca

h 20: inizio Fiaccolata da Santa Maria della Rocca

h 20.30: arrivo della Fiaccolata in piazza

(Punto di ristoro allarrivo a Colle)

Indicazioni per la passeggiata Accumuli – Colle

Partecipazione gratuita.

Iscrizione obbligatoria sul sito di Và Sentiero: https://vasentiero.org/cammina-con-noi

Lunghezza percorso: 13,7 km

Dislivello: 400 m

Un servizio navetta nel pomeriggio riaccompagnerà gli escursionisti da Colle ad Accumoli.

Indicazioni per la fiaccolata

Posti limitati. Per partecipare come tedofori prenotarsi al 328-2089701.

Per questioni di sicurezza le fiaccole saranno esclusivamente quelle fornite dall’organizzazione (torce a vento). Tutti i partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati (calzature da trekking) e dovranno attenersi alle direttive degli organizzatori.

La manifestazione rispetterà le norme anti-Covid con obbligo delluso di mascherina e distanziamento. Si ringraziano gli sponsor e tutti coloro che con offerte contribuiranno allorganizzazione dellevento.

