ASCOLI PICENO – Si rammenta che il 6 luglio è scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio trasporto scolastico. Si raccomanda a coloro che non hanno ancora presentato la domanda, di farlo entro e non oltre venerdì 4 settembre.

Si rende noto che, per esigenze correlate alla corretta organizzazione del servizio, le domande pervenute oltre il termine di venerdì 4 settembre non saranno prese in considerazione.

Modalità per la compilazione e la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo e dovranno pervenire, complete di attestazione Isee in corso di validità inferiore o uguale ad euro 13.000,00 (la tariffazione agevolata spetta esclusivamente ai residenti nel Comune di Ascoli Piceno) all’Ufficio Protocollo di questo Ente, in una delle seguenti modalità:

a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

a mezzo e-mail : protocollo@comune.ascolipiceno.it

solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate, consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Arringo, 7 aperto dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, oppure tramite raccomandata A.R.

