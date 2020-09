ASCOLI PICENO – Pensavano di farla franca ed invece sono stati scoperti.

In questi giorni due persone, di origine straniera e residente nell’Ascolano, sono state denunciate ad Ascoli per aver imbrogliato durante l’esame per la patente di guida.

I due sono stati sorpresi, alla Motorizzazione Civile, ad utilizzare apparecchi elettronici per comunicare con l’esterno.

Sono stati allontanati dall’esame ed inevitabilmente è arrivato il deferimento da parte della Polizia Stradale ascolana.

