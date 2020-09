SPINETOLI – Il 14 riparte l’anno scolastico, il Comune di Spinetoli è pronto ad accogliere tutti gli studenti a seguito di una valutazione negli spazi, in base alle normative in vigore nel rispetto delle disposizioni Covid.

Le scuole per l’infanzia saranno tutte e tre normalmente funzionati, così come le primarie di Pagliare e di Spinetoli. Per quanto riguarda le scuole medie, due sezioni saranno alla Scuola Pertini e due dislocate alla scuola elementare di Colli del Tronto.

Tre aule (una sezione) sono state chieste, invece, all’oratorio della parrocchia San Paolo di Pagliare, grazie alla disponibilità del parroco don Basilio Marchei.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – commenta l’Assessore Germana Gagliardi – era quello di far tornare i bambini in aula nei tempi giusti, visto che dal 9 di marzo stanno a casa. Anche se la didattica a distanza si è svolta normalmente, la scuola ha un valore formativo ma anche sociale. Abbiamo evitato anche i doppi turni. Tutto ciò è avvenuto grazie alla sinergia tra Amministrazione, Ufficio tecnico e il preside Enrico Piasini”.

Ripartiranno regolarmente anche il servizio mensa e trasporto: le domande devono essere presentate al Comune entro al 9 settembre.

