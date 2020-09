ASCOLI PICENO – Nonostante l’emergenza Covid abbia costretto tutto il mondo dello sport a fermarsi, lo Sport Life si è adattato alla situazione e attraverso video lezioni e allenamenti da casa ha continuato a motivare e stimolare tutte le atlete del settore agonistico e preagonistico, che con impegno hanno atteso il gradito rientro nel palazzetto di Monterocco.

Il settore agonistico dello Sport Life lavora già a pieno regime da due mesi per affrontare i prossimi impegni previsti tra ottobre e dicembre (emergenza Covid permettendo), ma in vista della riapertura della scuole lo Sport Life si è preparato, in totale sicurezza a riprendere anche con tutte le bimbe dei corsi, che dal 10 marzo scorso hanno visto bloccarsi la loro attività ludico sportiva.

La società Sport Life non cura solo l’aspetto agonistico, ma si impegna anche ad offrire un’attività di base che permette di sviluppare la coordinazione e prontezza dei riflessi, tono muscolare e scioltezza, capacità ritmiche, postura ed eleganza nel portamento. La ritmica oltre ad esercizi a corpo libero prevedere l’uso di cinque piccoli attrezzi quali fune, cerchio, palla, clavette e nastro che rendono più interessante e divertente la pratica di questa disciplina.

I corsi di base sono divisi per fascia di età, a partire dai 4 anni, dove è prevista un’attività psicomotoria basata sul gioco, per poi continuare con le fasce di età più grandi dove si lavora per lo sviluppo delle attività motorie di base, fino ad arrivare all’età adolescenziale e oltre dove attraverso la “ginnastica in danza” si cura maggiormente il tono muscolare, la forma fisica e l’eleganza.

Mai come quest’anno lo staff tecnico, che si avvale di un team di insegnanti qualificate e preparate dai percorsi di formazione della Federazione Ginnastica D’Italia, ritiene veramente importante, dopo questo lungo periodo di costruzione, curare la ripresa delle attività motoria di base.

Con tutti i buoni propositi e garantendo il rispetto di tutte le norme ministeriali anticovid, lo Sport Life riprenderà gli allenamenti dei corsi, presso la propria palestra (via Catania, 7) e presso il Palazzetto Comunale di Monterocco gratuitamente da lunedì 21 fino al 30 settembre, offrendo la possibilità alle bambine di avvicinarsi a questa attività sportiva. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla palestra Sport Life (via Catania, 7) o contattare il numero 073641729, disponibile tutti i pomeriggi dalle 15 alle 20.

