CASTEL DI LAMA – Domenica 6 settembre, presso la pista di pattinaggio di Castel di Lama, si è tenuta la proiezione del film Oltre il gol del produttore e regista lamense Ernesto Vagnoni. Il mediometraggio, che è praticamente un racconto autobiografico dell’autore, mette i bambini che praticano sport nelle varie società dilettanti presenti sul territorio al centro del racconto, ma coinvolge direttamente le figure dei genitori (che ne escono con le ossa rotte) e degli istruttori con un coinvolgimento emozionale dello spettatore che si riconosce, ognuno nel proprio ruolo, nei vari personaggi dell’opera cinematografica.

Oltre al calcio sono stati trattati temi complessi, riscontrabili in quasi tutte le altre discipline sportive ma anche nelle normali dinamiche di una famiglia, risultando particolarmente educativo.Tutti aspetti evidenziati nel talk-show organizzato al termine della proiezione, moderato da Domenico Marozzi con un parterre di ospiti in grado di argomentare, ognuno per le proprie competenze, sui vari aspetti che il film ha evidenziato.

Tra gli ospiti invitati figurava anche Massimo Silva ma, proprio domenica ha firmato un nuovo contratto da allenatore con la Vastese e non potendoci essere ha comunque inviato un videomessaggio di saluto. Gli ospiti presenti hanno raccontato diversi aneddoti personali visti loro trascorsi ad alti livelli nel mondo dello Sport: Armando De Vincentis Delegato Coni AP, olimpionico a Monaco 1972 e Montreal 1976

L’intervento di Don Luigi Nardi, parroco della parrocchia del SS Crocifisso ha messo in evidenza i comportamenti imbarazzanti dei genitori che si raccontano nel film e ha esaltato la figura dell’allenatore che è arrivato a privarsi di qualcosa di suo per far sentire importante uno meno fortunato dei ragazzi protagonisti del racconto, focalizzando la sua attenzione verso la mancanza dei valori fondamentali da trasmettere.

“Sono soddisfatto di come sia andata la serata – commenta l’Assessore allo Sport Gabriele Gagliardi – Ringrazio Ernesto per averci sottoposto all’attenzione il suo mediometraggio, il Sindaco che ha voluto proporlo alla cittadinanza, la professionalità di Domenico Marozzi e agli ospiti. Grazie anche alle delegazioni delle società sportive come l’ASD Castel di Lama (Calcio), ASD Santa Maria (Calcio), Incontra Volley (Pallavolo) e il Lama Skating (Pattinaggio). Dopo l’esperienza vissuta, non escludo di ripeterla perché

credo che il messaggio educativo del film debba essere divulgato al maggior numero di persone che potrebbero facilmente riconoscersi in uno dei protagonisti”.

