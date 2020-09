ANCONA – Fino al 21 settembre i giovani tra i 18 e i 28 anni non impegnati in attività di lavoro e di studio (Neet) possono presentare domanda per uno dei 31 progetti di Servizio Civile Regionale – Garanzia Giovani (Misura 6).

Per il loro impegno nei progetti di servizio civile regionale di 12 mesi i giovani riceveranno un assegno di 439,50 euro mensili e un attestato di fine servizio valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici (L.R. 15/2005, art. 11).

La presentazione della domanda, subordinata all’adesione e alla presa in carico presso un Centro per l’impiego regionale alla nuova Garanzia Giovani (Iniziativa per l’Occupazione Giovanile – Iog), dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, mediante Identità Digitale (Spid).

È possibile consultare il bando e tutte le informazioni su enti ospitanti sul sito web regionale www.serviziocivile.marche.it

Altre informazioni su progetti e attività sono disponibili nei siti web degli enti ospitanti.

