ASCOLI PICENO – SI è tenuto a Pisa. il 9 settembre,il sorteggio del calendario per il campionato di Serie B 2020/2021, in diretta dalla scenografica ambientazione di Piazza dei Miracoli.

Per l’Ascoli Calcio inizio in trasferta il 26 ottobre a Brescia, poi nella seconda giornata al “Del Duca” arriva il Lecce. Inizio col botto per i bianconeri di Valerio Bertotto che poi in ordine Frosinone, Reggiana e Salernitana e Pordenone per chiudere il mese di ottobre.

Ultima giornata del girone di andata il 23 gennaio in casa con il Chievo Verona, ultima giornata del girone di ritorno il 7 maggio al “Bentegodi”.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO

