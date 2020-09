SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avvicindamenti anche per l’Arma picena.

Il Colonnello Ciro Niglio, Comandante Provinciale dei carabinieri ad Ascoli, saluta il Piceno.

Questa mattina, 11 settembre, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha ricevuto il colonnello Ciro Niglio per ringraziarlo delle attività compiute in questi anni in Riviera.

Il Colonnello Ciro Niglio, che era accompagnato dal Comandante della compagnia di San Benedetto, il Capitano Marco Vanni, ha ringraziato il sindaco e la città tutta “per la grande accoglienza ricevuta” assicurando che conserverà uno splendido ricordo di questa esperienza.

