ANCONA – E’ attiva la procedura per il ristoro degli utenti che non hanno potuto usufruire dei servizi ferroviari a causa della pandemia da Covid 19.

Gli utenti del trasporto pubblico locale possono chiedere il rimborso che avverrà attraverso un voucher emesso da Trenitalia.

Gli utenti potranno fare domanda all’azienda ferroviaria con i modelli e le modalità messe a disposizione dalla stessa presso il sito internet www.trenitalia.it cliccando sul pulsante “RIMBORSO PER RINUNCIA AL VIAGGIO COVID-19”.

Per quanto concerne i fruitori del trasporto pubblico locale automobilistico, qualora non avessero provveduto, possono ancora richiedere il rimborso dell’abbonamento per il periodo non utilizzato presso le aziende che lo hanno rilasciato.

