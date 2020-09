ASCOLI PICENO – Tutti esauriti i concerti di Around Beethoven, il Festival internazionale di musica organizzato dall’associazione ascolipicenofestival in collaborazione con Mibact, Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Amat e Fondazione Carisap, in svolgimento nell’auditorium Emidio Neroni della Fondazione Carisap.

Per venire incontro ai tanti appassionati di musica, che purtroppo a causa della ridotta disponibilità di posti a seguito delle misure anti Covid 19, ascolipicenofestival ha deciso di aggiungere al cartellone un altro concerto.

Il nuovo appuntamento è per sabato 19 settembre, sempre nell’auditorium Emidio Neroni della Fondazione Carisap, inizio alle 20:30, ingresso libero, con la pianista Stella Ala Luce Pontoriero, apprezzatissima musicista, pianista accompagnatore al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano e docente al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo.

Stella Pontoriero si è fatta già ammirare nel capoluogo piceno nel febbraio scorso in occasione del concerto in memoria di Michael Flacksman fondatore del Festival. Con piacere ha accolto la proposta in corsa di ascolipicenofestival e sabato prossimo, in duo con Roberto Trainini, già applauditissimo in questo Festival, sarà protagonista di un concerto con le Sonate per violoncello e pianoforte di L. van Beethoven.

Coloro quindi che non hanno potuto partecipare ai concerti già in cartellone, avranno un’altra opportunità per incontrare l’emozionante musica beethoveniana. Sempre obbligatoria, naturalmente, la mascherina. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Non è necessaria la prenotazione.

Il Festival, il primo a riportare la musica ad Ascoli dopo il lockdown, dopo che proprio un concerto di ascolipicenofestival, il 24 febbraio, era stato l’ultimo evento musicale prima del black out, domani lunedì 14 settembre, inizia la sua seconda settimana con la maratona pianistica, 7 ore di musica spalmate su 4 giorni fino a giovedì, sempre nell’auditorium Neroni. Affrontano i tasti ben 16 giovani pianisti, diplomati o studenti di Consevatorio, provenienti da Ascoli, San Benedetto, Civitanova Marche, Porto Potenza Picena e Montorio al Vomano. I concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Obbligatoria la mascherina. Non occorre prenotazione.

Ecco il calendario. Lunedì 14 settembre ore 21: Niccolò Morganti e Alessio Falciani. Martedì 15: ore 18 Michela Giummulè, Matteo Montironi, Amélie Petrucci e Marco Leoni, ore 21 Giulia Aureli e Alexander Sorokin. Mercoledì 16: ore 18 Lucia Nicolini e Eleonora Fazzini, ore 21 Maria Giulia Ercoli e Emanuela Agostini. Giovedì 17: ore 18 Chiara Matone e Elisa Coclite, ore 21 Corrado Orletti e Alessio Ercole.

