ASCOLI PICENO – Seduta pomeridiana al Picchio Village oggi per i bianconeri: Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista dell’esordio in Coppa Italia nel pomeriggio di oggi, allenamento alle 15.30 al Picchio Village. Nella giornata di ieri 13 settembre: attivazione, giochi di posizione, potenza aerobica e partita il lavoro svolto.

Attendendo i rinforzi dopo l’ufficialità di Saric. Atteso il centrocampista Christos Donis, centrocampista greco 26 enne svincolato, dopo una lunga esperienza nel Panathinaikos, e la lotta a due con il Brescia per averlo, il giocatore dovrebbe arrivare sotto le cento torri nei prossimi giorni.

I numeri della B. Tra le 20 partecipanti alla Serie BKT 2020/2021, Ascoli detiene ancora il record eguagliato dal Benevento la scorsa stagione : nel 1977/78 promosso a 7 turni dalla fine, con Mimmo Renna inpanchina, con 17 punti di vantaggio sulle seconde e 19 sulle quarte. Per i biaconeri è la ventiquattresima partecipazione alla Serie BKT nella storia, stabilmente in categoria dal 2015/16, dunque alla sua sesta stagione di fila (record di partecipazioni consecutive, come la Salernitana, tra le squadre al via nel 2020/2021). Al tabellino, 5 promozioni in Serie A: nel 1973/74, nel 1977/78, nel 1985/86, nel 1990/91 e nel 2004/05, a tavolino.

Esordio in B per i tecnici Alvini e Bertotto: gli unici due debuttanti assoluti 2020 / 2021

Si tratta del neo-promosso Massimiliano Alvini, che ha riportato la Reggiana tra i cadetti dopo 21 anni di assenza e di Valerio Bertotto, neo-allenatore dell’Ascoli, ma con una breve, ma significativa, esperienza da giocatore in B, avendo sommato 13 presenze senza gol nel 1994/95, ma utili alla “sua” Udinese ad essere promossa in Serie A.

