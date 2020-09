OFFIDA – “Precauzioni, attenzione e uso delle mascherine”, questo è l’invito che il sindaco di Offida, Luigi Massa, continua a fare giornalmente alla propria cittadinanza, come quello di rimanere a casa e di chiamare il dottore in caso di qualche sintomo riconducibile al Covid-19. Un invito, dettato dal buon senso che impone il momento e su cui alcuni personaggi hanno ben pensato di speculare sopra, con pesanti illazioni e voci di fantomatiche zone rosse”.

“Nessuna zona rossa a Offida! – rimarca il primo cittadino – Non so chi stia diffondendo queste false notizie, facilmente smentibili fra l’altro. Il Sisp (Servizi di Igiene e sanità pubblica delle Asl) e i medici di Medicina Generale sono i nostri unici riferimenti: ognuno faccia il suo mestiere, senza raccogliere o diffondere illazioni e fantasie soprattutto rivolte verso persone o attività. A Offida abbiamo un clima sereno in cui continuano i controlli”.

“L’Amministrazione offidana ha ritenuto di dover posticipare l’inizio dell’anno scolastico, doverosamente in via precauzionale, e continuerà a informare i cittadini sugli aggiornamenti Covid. Fondamentale, come sempre quando si tratta di Offida, in questo momento più che mai, è la collaborazione della sua grande comunità. Tutti si stanno impegnando a mantenere le necessarie precauzioni, senza alcun allarmismo. In un clima di serenità, per l’appunto” si legge in una nota diffusa dall’amministrazione.

Il sindaco Massa, che è in contatto costante con gli offidani risultati positivi, conclude: “Stanno bene ma hanno bisogno del nostro sostegno morale di tutti”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.