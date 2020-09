ASCOLI PICENO – Con riferimento alle indiscrezioni, riportate da alcune testate giornalistiche, circa una trattativa di cessione dell’Ascoli Calcio all’imprenditore Claudio Gabellini, il numero uno di Corso Vittorio Emanuele, Massimo Pulcinelli, smentisce categoricamente qualsivoglia trattativa in essere.

“Non ho intenzione di vendere e il Signor Gabellini non ha espresso interesse ad acquistare l’Ascoli Calcio. Il Club non è in vendita, non c’è alcuna trattativa in corso e nessuno si è mai presentato per acquistare. Si tratta delle solite azioni di disturbo al nostro lavoro. Lo dico una volta per tutte: bisogna smetterla di disturbare il nostro operato. Abbiamo coinvolto un management di eccellenti professionisti per fare calcio seriamente in Ascoli e per portare avanti il progetto stadio, che sta procedendo in maniera spedita” afferma il Patron bianconero.

