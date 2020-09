ASCOLI PICENO – Dopo la smentita del patron Pulcinelli sull’ipotesi di una vendita del club, arrivano rinforzi per mister Bertotto. che nel pomeriggio di ieri al Picchio Village ha impegnato i suoi con un lavoro tecnico-tattico e partita.

I rinforzi arrivano sopratutto a centrocampo per l’Ascoli , hanno firmato con il club bianconero il greco Christos Donis e Marcel Buchel davanti al direttore generale Piero Ducci e del suo collaboratore nell’area scouting Davide Grassi.

Donis arriva dal Panathinaikos dove nell’ultima stagione 2019/2020 ha collezionato 23 presenze.

Il 29 enne Buchel invece cresciuto nella Juventus ha poi proseguito la sua carriera in Italia in Serie A con Verona ed Empoli e in serie con le maglie di Gubbio, Lanciano e Bologna e in Serie C con la Cremonese. Vanta anche la maglia della nazionale del Liechtenstein, ultima apparizione nel match contro il San Marino nel primo impegno del girone D di Nations League del 8 settembre 2020.

