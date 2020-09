AMANDOLA – Questa mattina, 15 settembre, il presidente della Regione Marche è stato ricevuto in Comune ad Amandola dove il sindaco nel suo saluto istituzionale ha annunciato che porterà in Giunta e poi in Consiglio comunale la proposta di conferirgli la cittadinanza onoraria a riconoscenza della sua vicinanza alla città in questi anni.

Successivamente il governatore, accompagnato dal sindaco, ha consegnato nella frazione di Casa di Tasso due case alle famiglie terremotate e visitato il cantiere del nuovo ospedale. Il presidente ha sottolineato che costruire una struttura così importante non solo restituisce alla comunità quella che c’era prima del terremoto, ma anche offrire opportunità in termini di qualità del servizio sanitario per il territorio montano. Una riposta non solo al sisma, ma una risposta ai problemi che c’erano prima. Nell’osservare i lavori del cantiere che procedono spediti ha mostrato molta soddisfazione.

Il presidente si è soffermato anche sul turismo che nonostante la pandemia ha visto un notevole incremento dei numeri offrendo ai visitatori le bellezze che il territorio dispone. Il sindaco ha ricordato che la costruzione del nuovo ospedale è un stato un miracolo perché a distanza di quattro anni dal devastante terremoto è diventata realtà nel vedere i lavori di sbancamento delle ruspe e la platea pronta per innalzare la struttura. Un’opera pubblica che sarà costruita su una superficie totale di oltre 10mila metri quadrati, con un’altezza di 2 piani fuori terra. Un punto di riferimento fondamentale per la popolazione delle aree interne e delle zone terremotate doppiamente provate, prima dal sisma e poi dal virus. La struttura antisismica sarà realizzata in acciaio e la durata dei lavori è prevista in 19 mesi con la consegna dell’opera nel 2022

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.