L’estremo difensore senegalese classe 1997 arriva in prestito con opzione e contro opzione di riscatto

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con il Bologna per l’acquisizione temporanea con opzione e contro opzione del portiere Moumhamadou Sarr.

Nato il 5 gennaio 1997 a Kaolack in Senegal, Sarr è cresciuto nel settore giovanile emiliano, ha militato in Serie C nelle file del Prato e dell’Alma Juventus Fano. Il giocatore che vestirà la maglia n. 45

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.