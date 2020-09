ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista austriaco Marcel Buchel fino al prossimo 30 giugno con opzione.

Classe ’91 con doppia nazionalità austriaca e liechtensteiniana, Buchel è reduce dall’esperienza nelle file della Juve Stabia. Curriculum di spessore per il neo bianconero: cresciuto in Italia nei settori giovanili di Siena e Juventus – con la prima squadra di Torino conta due presenze in Europa League contro Red Bull Salisburgo e Manchester City – a vent’anni esordisce in Serie B con la maglia del Gubbio; segue l’esperienza annuale in Lega Pro con la Cremonese e il ritorno in cadetteria con le maglie di Lanciano e Bologna. Col club emiliano centra la promozione in Serie A via play off e l’anno seguente approda all’Empoli in massima serie, collezionando in un anno e mezzo 45 presenze e 2 gol. Seguono la stagione all’Hellas in Serie A e quella in B alla Juve Stabia, club di provenienza.

