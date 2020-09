ASCOLI PICENO – Giornata complicata, quella del 16 settembre, per la viabilità nel capoluogo.

Due incidenti ad Ascoli Piceno.

Prima in via delle Torri dove due anziane sono state investite da un’auto. Sul posto 118, Forze dell’Ordine e Municipale per soccorsi e rilievi: fortunatamente le condizioni delle donne non destano particolari preoccupazioni.

Poi, a Campo Parignano, incidente stradale fra auto e moto. Soccorso dal 118 un centauro di 57 anni, è stato portato successivamente al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche e accertamenti in eliambulanza.

Rilievi affidati alla Municipale e alle Forze dell’Ordine.

