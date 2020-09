ASCOLI PICENO – Emergenza Coronavirus, primo caso di un alunno nel capoluogo.

“Uno studente ad Ascoli, dell’Iss Fermi Sacconi Ceci è risultato positivo al tampone dopo aver accusato sintomi riconducibili al virus” affermano dall’Area Vasta 5-Sisp.

Come da prassi, scatta il tampone obbligatorio per i compagni di classe e i docenti che hanno condiviso l’aula con il giovane nei primi due giorni di scuola. Immediate le misure di contenimento e la tracciabilità dei contatti avuti dallo studente.

