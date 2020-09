FOLIGNANO – Emergenza Coronavirus, il punto della situazione da un paese del Piceno.

A Folignano il sindaco Matteo Terrani ha diffuso un video sui Social: “A causa della positività di un bambino, ho disposto (dopo aver sentito preside e Dipartimento sanitario) un’ordinanza nella quale la scuola primaria e dell’infanzia di Folignano Capoluogo resterà chiusa il 21 e 22 settembre”.

Il primo cittadino aggiunge: “Chiusura precauzionale per effettuare la sanificazione e anche per sottoporre a tampone i contatti stretti del bambino, i docenti e personale Ata”.

Terrani aggiungere: “Dopo l’esito dei tamponi vi aggiornerò sulla situazione e sulle nuove disposizioni da applicare”.

Il sindaco conclude: “Il bambino sta a casa e sta bene. Il protocollo prevede degli accertamenti da parte dell’Asur ed eventualmente la messa in quarantena per la classe coinvolta. In questo caso abbiamo operato diversamente perché 5 insegnanti su 8 dovranno effettuare il tampone (oltre al personale ata) e il Preside non aveva la possibilità di garantire la didattica per i propri alunni. Aggiungo che non è il sindaco che decide chi deve fare i tamponi ma l’asur sulla base della ricostruzione dei contatti avvenuti. Per questa ragione, tenuto conto della particolarità della situazione che si è creata nel capoluogo, abbiamo precauzionalmente deciso di chiudere il plesso due giorni, di aspettare l’esito dei tamponi, di sanificare e poi valuteremo il da farsi”.

Una settimana fa prima dell’apertura dell’anno scolastico ho chiesto a tutti comprensione e pazienza perché avremmo incontrato un percorso ad ostacoli, rinnovo nuovamente l’invito per consentirci di lavorare al meglio nell’interesse di tutti. Dobbiamo prepararci a mesi difficili, questi casi saranno frequenti, di volta in volta agiremo applicando i protocolli di concerto con preside e asur. Questa volta la chiusura è stata necessaria per le ragioni di cui sopra. Vi ringrazio per la collaborazione, diamoci una mano per favore” dichiara Matteo Terrani.

