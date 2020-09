CASTEL DI LAMA – “Alunno della scuola di via Adige positivo al Covid. Domani 21 settembre in via precauzionale la scuola rimarrà chiusa”.

Così il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio in una breve nota sui Social nella serata del 20 settembre.

“Una notizia giunta poco fa e siamo stati costretti, insieme alla preside, di chiudere la scuola di via Adige. Anche la famiglia del piccolo studente ha il Covid, purtroppo. Per precauzione abbiamo deciso la chiusura per poter tracciare le reti dei contatti avuto dall’alunno. Dato che il bambino dovrebbe aver preso il pulmino numero 1, dobbiamo verificare chi era presente nel mezzo. Insieme al Dipartimento sanitario da domani 21 settembre verranno contattati docenti, personale Ata e le famiglie dei giovani compagni dello studente. Purtroppo io e la preside siamo stati avvertiti poco fa” ha annunciato il sindaco di Castel di Lama tramite un video su Facebook.

La scuola media Enrico Mattei sarà aperta e sarà garantito il trasporto scolastico mentre sono chiusi i plessi Petrarchi e Villa Sant’Antonio, strutture impegnate con i seggi elettorali.

