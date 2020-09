ASCOLI PICENO – Romano Fenati vince il Gran Premio dell’Emilia Romagna il 20 settembre dopo una gara piena di emozioni. E’ stato tutto semplicemente perfetto.

Romano ha migliorato il suo feeling con la Fr 250GP della Max Racing Team e si è potuto esprimere al livello che compete ad un talento come lui.

Romano allo spegnimento del semaforo è partito piuttosto bene dalla sesta posizione in griglia ed al traguardo del primo giro è transitato quarto. Nei ventitré giri di gara non è mai andato al di sotto dell’ottava posizione. Durante la gara ci sono stati molti capovolgimenti di fronte, con Romano che ha effettuato alcuni spettacolari sorpassi all’esterno. Ha fatto segnare il suo best lap al secondo giro di gara, con il tempo di 1’42.229. Negli ultimi giri di gara ha messo in mostra un passo molto veloce, che gli ha permesso di vincere una gara strepitosa. Ricordiamo che per Romano, dopo quella del 2017, è la seconda vittoria sul Misano World Circuit. Da segnalare che per Husqvarna Motorcycle questa di Misano è la prima vittoria in assoluta ottenuta nelle corse in pista.

Ecco le parole del vincitore del Gran Premio dell’Emilia Romagna, Romano Fenati: “Sono molto contento di questa gara, ma consapevole del fatto che dobbiamo continuare ad esprimerci in questo modo. E’ necessario rimanere concentrati sull’obiettivo. E’ migliorata tanto la confidenza con la moto e anche per questo sono molto molto contento”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.