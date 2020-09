“Teniamo oltretutto, a non allarmare le famiglie , in quanto il ragazzo ha svolto un solo allenamento con i compagni di squadra, all’aperto, mercoledì 16 settembre. Gli allenamenti degli altri gruppi continueranno regolarmente” si legge in una nota

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota dell’Atletico Azzurra Colli diffusa il 22 settembre.

La società Atletico Azzurra Colli comunica che un proprio tesserato , appartenente alla categoria ”Giovanissimi”, è risultato positivo a Covid-19. Il ragazzo, che risulterebbe essere stato contagiato in ambito familiare, è in perfette condizioni, asintomatico, e si trova in isolamento domiciliare, nella propria abitazione. Come società, abbiamo attivato tutte le procedure del caso, sospendendo oltremodo gli allenamenti del gruppo ”Giovanissimi” in attesa delle comunicazioni degli organi competenti.

Teniamo oltretutto, a non allarmare le famiglie , in quanto il ragazzo ha svolto un solo allenamento con i compagni di squadra, all’aperto, mercoledì 16 settembre. Gli allenamenti degli altri gruppi continueranno regolarmente. Nell’occasione, la società continua a chiedere ai tesserati e alle loro famiglie, il rispetto di un comportamento responsabile per continuare a combattere nel miglior modo possibile il Covid-19.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.