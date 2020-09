ASCOLI PICENO – Parallelamente al referendum e alle Regionali in due comuni del Piceno si votava anche per rinnovare la carica di sindaco e il consiglio comunale. Ad Appignano del Tronto confermata sindaco Sara Moreschini che si è imposta con il 65,32% dei voti battendo il concorrente Giuseppe Falciani, fermatosi al 34,68%. Ad Appignano hanno votato per le amministrative 1217 aventi diritto.

A Cossignano, invece, l’ecosistema politico era stato scosso a maggio quando tutta la maggioranza si dimise facendo cadere il sindaco Giancarlo Vesperini (clicca qui) insediatosi da appena un anno. Dopo questi mesi di commissariamento il nuovo sindaco è Roberto Luciani che si è imposto con il 58,70% dei voti sullo sfidante Roberto De Angelis, fermo al 41,30%. A Cossignano hanno votato 632 persone.

