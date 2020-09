ASCOLI PICENO – Nota dell’amministrazione comunale di Ascoli.

Uso dell’area pedonale di piazza Arringo per il periodo dal 25 settembre al 6 ottobre 2020 in occasione della manifestazione denominata “Fritto misto all’italiana e dal mondo” in programma dal 30 settembre al 4 ottobre.

Con l’Ordinanza Dirigenziale 429 del 23/09/2020 si ordina dal 25 settembre e fino al 6 ottobre 2020:

– in deroga all’ordinanza dirigenziale n.70 del 26.01.2017 richiamata in premessa:

I veicoli utilizzati per l’allestimento e disallestimento sono autorizzati ad accedere e sostare in Piazza Arringo, senza limite di orario fino al compimento delle predette operazioni.

I veicoli utilizzati per il rifornimento degli stands sono autorizzati ad accedere e sostare in Piazza Arringo per le operazioni di carico e scarico, nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

– 6,30 – 9;

– 13,30 – 16;

– 21,30 – 23;

esibendo in modo ben visibile sul cruscotto del mezzo utilizzato una copia della presente ordinanza.

Autorizza dal 25 settembre e fino al 6 ottobre 2020 l’utilizzo della Piazza Arringo per l’allestimento delle strutture necessarie all’attivazione dell’evento in argomento.

