PAGLIARE DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 23 settembre.

Lungo la Bonifica, dopo la rotonda di Pagliare del Tronto, incidente stradale fra mezzi (Fiat Punto e Doblò) in direzione Ascoli.

Sul posto i Vigili del Fuoco, tre ambulanze del 118 e due pattuglie dei carabinieri per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e per accertare i rilievi in modo da chiarire la dinamica dell’impatto.

Circolazione rallentata ma non interrotta.

