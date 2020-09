ASCOLI PICENO – Scambio di mercato tra Ascoli Calcio e Ternana, con il club bianconero che cede Lorenzo Laverone in Umbria in cambio di Simone Sini.

Nato a Sesto San Giovanni il 9 aprile 1992, Sini, impiegato come centrale di difesa o terzino sinistro, ha collezionato 72 presenze in B con Bari, Livorno, Pro Vercelli e Virtus Entella, 128 presenze in Lega Pro con Perugia, Pisa, Viterbese e Ternana, squadra di provenienza e anche 2 in Serie A col Lecce.

Sini ha sottoscritto un contratto biennale e vestirà la maglia numero 33.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.