ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio 1898 ha comunicato di aver acquisito dall’Udinese a titolo temporaneo con opzione di riscatto le prestazioni sportive di Riad Bajic, attaccante di 189 cm, nato il 6 maggio 1994 a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina.

Il giocatore ha maturato esperienze nei massimi campionati di Turchia (122 presenze, 35 gol e 11 assist), Bosnia-Erzegovina (48 presenze, 18 gol e 9 assist) e Italia, con 7 presenze fra Campionato e Coppa Italia con la maglia dell’Udinese. E’ reduce dalla stagione in Turchia con il Konyaspor, club in cui ha militato, non continuativamente, per tre stagioni collezionando fra campionato, Europa League e Coppa di Turchia 119 presenze, 33 gol e 14 assist.

Ha vestito per quattro stagioni la maglia del Zeljeznicar di Sarajevo (67 presenze fra Campionato, qualificazioni di Champions League ed Europa League, 24 gol e 10 assist) e per due anni quella del Basaksehir di Instanbul (35 presenze, 9 reti e 1 assist fra Campionato, Coppa e Qualificazioni Europa League). 12 i gettoni di presenza con la Nazionale bosniaca.

Bajic vestirà la maglia numero 99,

