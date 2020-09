ASCOLI PICENO – Al via questo weekend il campionato di Serie B 2020/21. I bainconeri affronteranno il Brescia al “Rigamonti”, sabato 26 ottobre alle ore 14. Debutto assoluto in serie B per mister Bertotto,nel Brescia l’ex Morosini, nell’Ascoli ex di turno il portiere Nicola Leali.

Arbitro del match sarà Eugenio ABBATTISTA della Sezione di Molfetta; I Assistente: Enrico CALIARI della Sezione di Legnago; II Assistente: Mattia SCARPA della Sezione di Reggio Emilia; IV Ufficiale: Daniel AMABILE della Sezione di Vicenza;

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Bertotto per la prima partita di campionato con il Brescia. Il tecnico bianconero dovrà rinunciare al capitano Brosco, che nel corso dell’allenamento di ieri ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio destro. Indisponibili anche Beretta, Brosco, De Alcantara, Gerbo, Maurizii, Ndiaye. Squadra e staff subito dopo pranzo partiranno per il ritiro di Brescia.

Nel Brescia, di Mister Del Neri, da valutare le condizioni di Viviani e Sabelli alle prese con qualche noia muscolare.

Ascoli i convocati

PORTIERI: Nicola LEALI, Mouhamadou SARR

DIFENSORI: Anastasios AVLONITIS, Gabriele CORBO, Amine GHAZOINI, Simone PADOIN, Raffaele PUCINO, Daniele SARZI PUTTINI, Francesco SEMERARO, Simone SINI

CENTROCAMPISTI: Marcel BUCHEL, Christos DONIS, Michele CAVION, Mirko ERAMO, Davide PETRUCCI, Dario SARIC, Christian SCORZA

ATTACCANTI: Rijad BAJIC, Gianmarco CANGIANO, Cosimo CHIRICO’, Aly MALLE’, Ricardo MATOS, Apostolos VELLIOS, Edoardo TASSI.

