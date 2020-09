ASCOLI PICENO – “Per evitare disagi in caso di maltempo, siamo preventivamente a lavoro in tutti i quartieri della città per la pulizia dei tombini”.

Così in una nota il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti il 25 settembre: “I nostri operai stanno proseguendo anche con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, nei prossimi giorni provvederemo invece al rifacimento della segnaletica orizzontale in molte strade cittadine”.

