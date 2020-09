CASTORANO – La castoranese Maria Chiara Cinciripini è una campionessa di equitazione a soli dieci anni con i suoi tre ori ai Campionati italiani ludici di Cervia 2020.

Il Sindaco Graziano Fanesi, assieme al consigliere allo sport Simone Mancini e al consigliere Andrea Carlini, l’ha ricevuta in Comune per congratularsi del prestigioso risultato raggiunto e per aver portato così ancora una volta il nome di Castorano alla ribalta nazionale. L’Amministrazione ha donato alla campionessa una targa con una famosa frase di Eleanor Roosevelt: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.

“Che i suoi sogni e le sue passioni di oggi siano l’inizio di un futuro di grandi successi – continua il Sindaco Fanesi – Congratulazioni a Maria Chiara ai genitori Giovanni e Pina e ai nonni”. I successi della piccola Maria Chiara sono cominciati l’anno scorso, quando appena novenne ha ottenuto due ori e un argento. Quest’anno a fine agosto, gli ori sono stati tre più le ginkane: Gimkana 2, Gimkana cross, Gimkana Jump.

“Maria Chiara ha cominciato a fare equitazione quando aveva cinque anni – commenta il padre, Giovanni Cinciripini – Lei e il suo cavallo, che si chiama Giorgia, hanno la stessa età. Da 2 anni fa parte dell’ abruzzese Team Horse che ringrazio nelle figure di Andrea e Dario Montecchia e Rina Zaraca, sia per la preparazione sia per il bel clima famigliare che hanno instaurato. Siamo davvero felicissimi del riconoscimento che ci ha dato il Comune di Castorano”.

