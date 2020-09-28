ASCOLI PICENO – Il Consiglio Comunale di Ascoli è convocato per il giorno 29 settembre, alle ore 15  in seduta ordinaria e in 1^ convocazione, presso la “Sala della Ragione” di Palazzo dei Capitani – Piazza del Popolo, per l’esame dei seguenti argomenti:

  1. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 28/08/2020 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000”  

 

  1. RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 08/09/2020 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000”  

 

  1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX LEGGE 27/12/2019 N. 160 –  RETTIFICA ALIQUOTE ANNO 2020 PER INTERVENUTO CORRETTIVO NORMATIVO  

 

  1. VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  

 

  1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NELL’AMBITO DELLE MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N.679/2016  

 

  1. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E PER GLI INTERVENTI CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.  

 

  1. PROPOSTA DI FINANZA AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II PER LA CONCESSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RELATIVA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.  

 

  1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 28/11/2019, 17/12/2019, 29/01/2020, 14/05/2020, 15/06/2020, 21/07/2020 e 31/07/2020.      

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 17/06/2020 DAI CONSIGLIERI COMUNALI TRONTINI LAURA E CANNELLA STEFANO (FORZA ASCOLI) IN MERITO ALLA PERICOLOSITA’ DELLA SS 4 IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO CON LA SP 73.

 

  1. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE AMELI FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) + ALTRI (PROCACCINI, CANZIAN, NARDINI, TAMBURRI, LATTANZI, NARCISI, VISCIONE, CELANI PIERO, PAGLIACCI, CAMELA), IN DATA 29/06/2019 RIGUARDO LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE/FRAZIONI.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE  FRENQUELLUCCI PIETRO  (PARTITO DEMOCRATICO) + ALTRI IN DATA 30/07/2019, SULL’UTILIZZO DI STOVIGLIE COMPOSTABILI E DI PRODOTTI E IMBALLAGGI BIODEGRADABILI.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 31/07/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE EMIDIO PREMICI PRIMO FIRMATARIO  (NOI DI ASCOLI) + ALTRI SU INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI MINORI.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 27/08/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE) IN MERITO ALLE LISTE DI ATTESA.

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18/09/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PAGLIACCI ALESSIO (FORZA POPOLARE) PER INIZIATIVE A FAVORE DELL’ISTALLAZIONE DI TELECAMERE NEGLI ASILI E NELLE SCUOLE D’INFANZIA STATALI E PARITARIE, NONCHE’ NELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA E CURA PER ANZIANI E DISABILI.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 26/09/2019 DAI CONSIGLIERI COMUNALI EMIDIO PREMICI E PIERA SEGHETTI (NOI DI ASCOLI) IN MERITO AL RECEPIMENTO LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10 (NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI) ISTITUZIONE “FESTA DELL’ALBERO”.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 03/10/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE) PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA SOSTA NEGLI STALLI AZZURRI E PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELLE AREE ZTL PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 30/10/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE EMIDIO PREMICI (NOI DI ASCOLI) SULLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS4 SALARIA IN LOCALITA’ “TAVERNA PICCININI” (KM 171).  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18/11/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO AMELI (PARTITO   DEMOCRATICO) + ALTRI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, SALE ED ALTRI LUOGHI DI RIUNIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 2/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCA PANTALONI + ALTRI (GRUPPO FRATELLI D’ITALIA) SUGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DROGA E ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE.

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 2/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCA PANTALONI + ALTRI (GRUPPO FRATELLI D’ITALIA) SULLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 02/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MAURO AGOSTINI + ALTRI (GRUPPO LEGA) IN MERITO AD INTERVENTO PRESSO IL PREFETTO DI ASCOLI PICENO PER I CANTIERI DI LAVORO RA11 (RACCORDO AUTOSTRADALE).  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 02/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE DANIELA MASSI  + ALTRI (GRUPPO FRATELLI D’ITALIA) IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ESULE ISTRIANA EGEA HAFFNER.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 05/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO AMELI  + ALTRI (PARTITO DEMOCRATICO) IN MERITO AD ASCOLI PICENO SEDE DELLA SOPRINTENDENZA ASCOLI, FERMO, MACERATA.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 13/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE LAURA TRONTINI  PRIMO FIRMATARIO  (FORZA ASCOLI) + ALTRI IN MERITO ALL’AREA EX CARBON.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18/01/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE ALESSIO ROSA (SCELTA RESPONSABILE) PRIMO FIRMATARIO + ALTRI SULL’ISTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE – DECENTRAMENTO.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 31/01/2020 DAI CONSIGLIERI COMUNALI CANZIAN ANTONIO E NARDINI EMIDIO (ASCOLTO E PARTECIPAZIONE) IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE ENTRO  IL 2020 DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC).  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 20/02/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE ROSA ALESSIO (SCELTA RESPONSABILE) PRIMO FIRMATARIO SULL’OSSERVANZA NORME PER LA PULIZIA ED IL DECORO URBANO NELLA CONDUZIONE DEI CANI.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 01/06/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE CANNELLA STEFANO PRIMO FIRMATARIO (FORZA ASCOLI) + ALTRI (GRUPPI MAGGIORANZA) IN MERITO AL MANCATO UTILIZZO DEL NUOVO REPARTO MALATTIE INFETTIVE (EX HIV) P.O. MAZZONI E CHIUSURA REPARTI OTORINO/UROLOGIA E PNEUMOLOGIA P.O. MAZZONI.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 05/06/2020 DAI CONSIGLIERI ELEONORA CAMELA E MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE) PER LA COSTITUZIONE, INSIEME AI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO, DI UN ENTE DEDICATO ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI INTEGRATI E ALLA PROMOZIONE INTEGRATA DI UN BRAND TERRITORIALE PICENO.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 5/06/2020 DAI CONSIGLIERI ELEONORA CAMELA E MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE)  PER LA COSTITUZIONE DI UN ENTE DEDICATO ALLA ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI E ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO DI ASCOLI COME “CENTRO COMMERCIALE NATURALE”.

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 14/06/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE  FRANCESCO AMELI + ALTRI RELATIVA ALLA RIAPERTURA COMPLETA UFFICI POSTALI AD ASCOLI PICENO.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 20/07/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCA PANTALONI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA O PARCO CITTADINO A PAOLO BORSELLINO, SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA. INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITA’ E DELLA TRASPARENZA DEGLI ENTI LOCALI, IMPEGNO PER IL COMUNE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI PER MAFIA CHE COINVOLGONO IL TERRITORIO COMUNALE.  

 

  1. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 28/07/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PANTALONI FRANCESCA + ALTRI (GRUPPO FIORAVANTI SINDACO FRATELLI D’ITALIA) IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI VIOLENZA O DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI ORIENTAMENTO SESSUALE O IDENTITA’ DI GENERE (C.D. OMOTRANSFOBIA).  

 

  1. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN CONSIGLIO COMUNALE DAL SINDACO MARCO FIORAVANTI NELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019 DI SOLIDARIETA’ PER I DUE AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO ASSASSINATI A TRIESTE IL 4 OTTOBRE 2019.  

 

  1. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 29/01/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MAURO AGOSTINI + ALTRI (GRUPPO LEGA) AD OGGETTO “10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO”.  

 

  1. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 26/05/2020 DAI CONSIGLIERI COMUNALI NARDINI EMIDIO E CANZIAN ANTONIO (ASCOLTO & PARTECIPAZIONE) IN MERITO ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DELL’AUDITORIUM “CASA DELLA GIOVENTU'” PER ALLESTIRE UN “CENTRO SERVIZI COMUNALI UNICO”. 
  2. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 17/09/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE AGOSTINI MAURO + ALTRI (GRUPPO LEGA SALVINI ASCOLI) IN MERITO ALLA L. R. N. 49 DEL 27/12/2018 – NUOVO REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA.
La seduta consiliare sarà visibile in diretta streaming accedendo tramite il seguente indirizzo: https://bit.ly/3iXuCiU.
Il link sarà attivo pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio Comunale.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

Tags: