ASCOLI PICENO – Il Consiglio Comunale di Ascoli è convocato per il giorno 29 settembre, alle ore 15 in seduta ordinaria e in 1^ convocazione, presso la “Sala della Ragione” di Palazzo dei Capitani – Piazza del Popolo, per l’esame dei seguenti argomenti:
- RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 170 DEL 28/08/2020 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000”
- RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 08/09/2020 AVENTE PER OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000”
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) EX LEGGE 27/12/2019 N. 160 – RETTIFICA ALIQUOTE ANNO 2020 PER INTERVENUTO CORRETTIVO NORMATIVO
- VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
- DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NELL’AMBITO DELLE MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N.679/2016
- APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E PER GLI INTERVENTI CONNESSI A SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA.
- PROPOSTA DI FINANZA AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II PER LA CONCESSIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RELATIVA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.
- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 28/11/2019, 17/12/2019, 29/01/2020, 14/05/2020, 15/06/2020, 21/07/2020 e 31/07/2020.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 17/06/2020 DAI CONSIGLIERI COMUNALI TRONTINI LAURA E CANNELLA STEFANO (FORZA ASCOLI) IN MERITO ALLA PERICOLOSITA’ DELLA SS 4 IN PROSSIMITA’ DEL BIVIO CON LA SP 73.
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE AMELI FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) + ALTRI (PROCACCINI, CANZIAN, NARDINI, TAMBURRI, LATTANZI, NARCISI, VISCIONE, CELANI PIERO, PAGLIACCI, CAMELA), IN DATA 29/06/2019 RIGUARDO LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE/FRAZIONI.
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRENQUELLUCCI PIETRO (PARTITO DEMOCRATICO) + ALTRI IN DATA 30/07/2019, SULL’UTILIZZO DI STOVIGLIE COMPOSTABILI E DI PRODOTTI E IMBALLAGGI BIODEGRADABILI.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 31/07/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE EMIDIO PREMICI PRIMO FIRMATARIO (NOI DI ASCOLI) + ALTRI SU INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI MINORI.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 27/08/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE) IN MERITO ALLE LISTE DI ATTESA.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18/09/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PAGLIACCI ALESSIO (FORZA POPOLARE) PER INIZIATIVE A FAVORE DELL’ISTALLAZIONE DI TELECAMERE NEGLI ASILI E NELLE SCUOLE D’INFANZIA STATALI E PARITARIE, NONCHE’ NELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA E CURA PER ANZIANI E DISABILI.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 26/09/2019 DAI CONSIGLIERI COMUNALI EMIDIO PREMICI E PIERA SEGHETTI (NOI DI ASCOLI) IN MERITO AL RECEPIMENTO LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10 (NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI) ISTITUZIONE “FESTA DELL’ALBERO”.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 03/10/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE) PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA SOSTA NEGLI STALLI AZZURRI E PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELLE AREE ZTL PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 30/10/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE EMIDIO PREMICI (NOI DI ASCOLI) SULLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SS4 SALARIA IN LOCALITA’ “TAVERNA PICCININI” (KM 171).
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18/11/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO AMELI (PARTITO DEMOCRATICO) + ALTRI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, SALE ED ALTRI LUOGHI DI RIUNIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 2/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCA PANTALONI + ALTRI (GRUPPO FRATELLI D’ITALIA) SUGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DROGA E ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 2/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCA PANTALONI + ALTRI (GRUPPO FRATELLI D’ITALIA) SULLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 02/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MAURO AGOSTINI + ALTRI (GRUPPO LEGA) IN MERITO AD INTERVENTO PRESSO IL PREFETTO DI ASCOLI PICENO PER I CANTIERI DI LAVORO RA11 (RACCORDO AUTOSTRADALE).
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 02/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE DANIELA MASSI + ALTRI (GRUPPO FRATELLI D’ITALIA) IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA ALL’ESULE ISTRIANA EGEA HAFFNER.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 05/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO AMELI + ALTRI (PARTITO DEMOCRATICO) IN MERITO AD ASCOLI PICENO SEDE DELLA SOPRINTENDENZA ASCOLI, FERMO, MACERATA.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 13/12/2019 DAL CONSIGLIERE COMUNALE LAURA TRONTINI PRIMO FIRMATARIO (FORZA ASCOLI) + ALTRI IN MERITO ALL’AREA EX CARBON.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18/01/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE ALESSIO ROSA (SCELTA RESPONSABILE) PRIMO FIRMATARIO + ALTRI SULL’ISTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE – DECENTRAMENTO.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 31/01/2020 DAI CONSIGLIERI COMUNALI CANZIAN ANTONIO E NARDINI EMIDIO (ASCOLTO E PARTECIPAZIONE) IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE ENTRO IL 2020 DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC).
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 20/02/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE ROSA ALESSIO (SCELTA RESPONSABILE) PRIMO FIRMATARIO SULL’OSSERVANZA NORME PER LA PULIZIA ED IL DECORO URBANO NELLA CONDUZIONE DEI CANI.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 01/06/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE CANNELLA STEFANO PRIMO FIRMATARIO (FORZA ASCOLI) + ALTRI (GRUPPI MAGGIORANZA) IN MERITO AL MANCATO UTILIZZO DEL NUOVO REPARTO MALATTIE INFETTIVE (EX HIV) P.O. MAZZONI E CHIUSURA REPARTI OTORINO/UROLOGIA E PNEUMOLOGIA P.O. MAZZONI.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 05/06/2020 DAI CONSIGLIERI ELEONORA CAMELA E MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE) PER LA COSTITUZIONE, INSIEME AI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO, DI UN ENTE DEDICATO ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI INTEGRATI E ALLA PROMOZIONE INTEGRATA DI UN BRAND TERRITORIALE PICENO.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 5/06/2020 DAI CONSIGLIERI ELEONORA CAMELA E MASSIMO TAMBURRI (MOVIMENTO 5 STELLE) PER LA COSTITUZIONE DI UN ENTE DEDICATO ALLA ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI E ALLA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO DI ASCOLI COME “CENTRO COMMERCIALE NATURALE”.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 14/06/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO AMELI + ALTRI RELATIVA ALLA RIAPERTURA COMPLETA UFFICI POSTALI AD ASCOLI PICENO.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 20/07/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCA PANTALONI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA O PARCO CITTADINO A PAOLO BORSELLINO, SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA. INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITA’ E DELLA TRASPARENZA DEGLI ENTI LOCALI, IMPEGNO PER IL COMUNE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI PER MAFIA CHE COINVOLGONO IL TERRITORIO COMUNALE.
- MOZIONE PRESENTATA IN DATA 28/07/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE PANTALONI FRANCESCA + ALTRI (GRUPPO FIORAVANTI SINDACO FRATELLI D’ITALIA) IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI VIOLENZA O DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI ORIENTAMENTO SESSUALE O IDENTITA’ DI GENERE (C.D. OMOTRANSFOBIA).
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN CONSIGLIO COMUNALE DAL SINDACO MARCO FIORAVANTI NELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2019 DI SOLIDARIETA’ PER I DUE AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO ASSASSINATI A TRIESTE IL 4 OTTOBRE 2019.
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 29/01/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE MAURO AGOSTINI + ALTRI (GRUPPO LEGA) AD OGGETTO “10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO”.
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 26/05/2020 DAI CONSIGLIERI COMUNALI NARDINI EMIDIO E CANZIAN ANTONIO (ASCOLTO & PARTECIPAZIONE) IN MERITO ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DELL’AUDITORIUM “CASA DELLA GIOVENTU'” PER ALLESTIRE UN “CENTRO SERVIZI COMUNALI UNICO”.
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 17/09/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE AGOSTINI MAURO + ALTRI (GRUPPO LEGA SALVINI ASCOLI) IN MERITO ALLA L. R. N. 49 DEL 27/12/2018 – NUOVO REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA.
La seduta consiliare sarà visibile in diretta streaming accedendo tramite il seguente indirizzo: https://bit.ly/3iXuCiU.
Il link sarà attivo pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio Comunale.
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