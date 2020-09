MOZIONE PRESENTATA IN DATA 20/07/2020 DAL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCA PANTALONI IN MERITO ALL’INTITOLAZIONE DI UNA VIA O PIAZZA O PARCO CITTADINO A PAOLO BORSELLINO, SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA. INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITA’ E DELLA TRASPARENZA DEGLI ENTI LOCALI, IMPEGNO PER IL COMUNE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI PER MAFIA CHE COINVOLGONO IL TERRITORIO COMUNALE.