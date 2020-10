MONSAMPOLO DEL TRONTO – Di seguito una nota del sindaco di Monsampolo, Massimo Narcisi diffusa il primo ottobre.

Mi hanno appena comunicato la positività di un docente della Scuola Secondaria di Monsampolo.

Per questo, in accordo con la Dirigente Scolastica, abbiamo disposto la chiusura del plesso e la sospensione delle attività didattiche per la sola Scuola Secondaria di Primo Grado per domani venerdì 2 ottobre.

L’insegnante mancava da scuola da diversi giorni. La struttura scolastica sarà sanificata. I genitori dei ragazzi che dovranno fare il tampone saranno contattati dall’Asur a breve. La docente ha, comunque, mantenuto, sempre un comportamento idoneo e rispettato le norme anti-Covid mentre era a scuola.

Niente allarmismo ma applichiamo i protocolli previsti in questi casi.

Qui il video del primo cittadino diffuso su Facebook.

