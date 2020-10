ASCOLI PICENO – Variazioni alla circolazione nella città delle Cento Torri nella giornata di domenica 4 ottobre.

Con ordinanza numero 452 del 2 ottobre, l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone per il giorno 4 ottobre con orario 9:30 – 11:30:

1) l’interdizione della circolazione veicolare in Via Porta Tufilla;

2) la disattivazione del varco elettronico “Carmine” con conseguente revoca della Z.T.L. (per quanto attiene il solo transito veicolare) in Corso G. Mazzini e per il tratto compreso dall’intersezione con la Piazza G. Matteotti fino all’incrocio con la Via G. Sacconi;

