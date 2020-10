2° Giornata campionato di Serie B

ore 16.15 stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno

ASCOLI – LECCE

Al termine del primo tempo le parole di Saric: “Loro sono una gran bella squadra, hanno un bel gioco la partita è bloccata . Il mister ci ha chiesto ordine e di giocare la palla e non farci influenzare dal loro pressing.”

FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis (1′.s.t Corbo), Sarzi Puttini; Cavion (29’s.t. Gerbo), Donis (20’s.t. Sabiri), Saric; Chiricò, Bajic (14’s.t. Vellios), Cangiano (29′ s.t. Mallè). A disposizione: Sarr, Bolletta, Ghazoini, Semeraro, Sini, Lico Allenatore: Bertotto

LECCE (4-3-3): Gabriel: Zuta (4′ Tachtsidis), Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Majer (24’S.T. Maselli), Mancosu; Adjapong, Coda ( 35’s.t. Stepinski), Listkowski (35’s.t. Lo Faso). A disposizione: Bleve, Milli, Rossettini, Monterisi, Pierno, Gallo, Dubickas, Allenatore: Corini

Arbitro: Ros della sezione di Pordenone.

RETI:-

AMMONITI: Henderson (L.), Lucioni (L.), Corbo (A.)

NOTE: il match si gioca a porte chiuse per le normative relative al covid-19. 4 ‘ recupero s.t.

CRONACA

SECONDO TEMPO

49′ termina il match

45′ la partita si avvia lentamente al termine senza squilli

40′ il Lecce continua ad attaccare senza essere troppo pericoloso

33′ Leali miracoloso su tiro ravvicinato di Coda

30′ occasione per l’Ascoli in area, tiro di Mallè respinto la recupera Sabiri in area piccola ma viene murato da due difensori e non riesce a concludere

25′ manovra offensiva del Lecce da manuale, palla in area per Coda anticipato da Brosco

20′ GOL LECCE. Raddoppio di Henderson lesto a infilare di potenza sul secondo palo mentre i biaconeri si lamentavano per l’offside

19′ Chiricò si libera di tre avversari sul limite sinistro dell’area, tiro in porta che sfiora il palo

18′ punizione battuta da Broscco per Vellios che a pochi passi dalla porta non riesce a trovare la rete impattando male la palla a mezz’altezza

17′ ammonito Lucioni per fallo su Cangiano sulla tre quarti

10′ punizione dalla sinistra batte Cavion palla in area palla di Baijc di sponda per Brosco che non riesce a centrare la rete da pochi metri

8′ GOL LECCE. Bajic perde palla a centrocampo, contropiede che porta al cross Listkowsky dalla destra, Mancosu infila al volo di destro

7′ contropiede del Lecce palla a Mancosu che tira ma non inquadra la porta

4′ rimane a terra Saric in area bianconera, soccorso dai sanitari

3′ Listkowsky cerca il tiro dal limite palla che termina alta sul fondo

1′ Corbo sostituisce Avlonitis

PRIMO TEMPO

45′ termina il primo tempo. Avlonitis soccorso dai sanitari

41′ Henderson ammonito per fallo a centrocampo su Saric

40′ Cavion si fa trovare in area, stop e tiro deviato in corner

39′ Mancosu entra in area e si libera bene servendo Adjapong a centro area ci mette una pezza Avlonitis

35′ tiro di Cavion dal limite respinto dalla difesa

30′ punizione per il Lecce dal limite destro, batte Mancosu palla deviata in corner di testa da Avlonitis

24′ Adjapong duro su Sarzi che rimane a terra dolorante alla caviglia

23′ MAncosu ci prova dal limite dell’area, pallone che termina sopra la traversa

19′ Perde palla Sarzi sulla sinistra, ne approfitta Coda che si infila in area ma recupera Avolinitis mettendo in corner

14′ cross di Donis in area, colpo di testa di Bajic pericoloso ma deviato in corner

12′ punizione sulla sinistra dell’area per il Lecce, palla al centro colpo di testa di Lucioni, para Leali

11′ Baijc serve Chiricò che si libera al limite destro cross in area perfetto per CAvion che impatta bene, palla respinta dalla difesa i bianconeri reclamano il penalty

9′ Baijc serve Chiricò in area, tiro di sinistro a incrociare repinge bene Gabriel in tuffo bravo a farsi trovare pronto sul primo palo

3′ Leali para un tiro insidioso di Coda

1′ Chiricò si invola sulla fascia destra si accentra e tenta un tiro a giro pericoloso sull’angolo opposto, Gabriel mette in corner

0′ INIZIO DEL MATCH

