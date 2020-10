MONSAMPOLO DEL TRONTO – “Che piacere far festa con tutta la famiglia Angellotti per i 100 anni della meravigliosa Giovina Spaccasassi“.

Così in una nota il Comune di Monsampolo del Tronto il 3 ottobre: “Un’occasione unica per ritrovare vecchi amici e, soprattutto, per festeggiare il centesimo compleanno di una donna forte, spiritosa e vispa che ha attraversato un secolo di storia e costruito una splendida famiglia”.

Anche l’amministrazione comunale di Acquaviva Picena si unisce ai festeggiamenti: “In tanti hanno appreso da lei l’arte della Pagliarola. I nostri migliori auguri per questo invidiabile e bellissimo traguardo”.

Le redazioni di Riviera Oggi e Piceno Oggi si uniscono agli auguri.

