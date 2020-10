ASCOLI PICENO – “Presso l’ospedale Mazzoni, è in fase di installazione il container che permetterà di effettuare nuovi tamponi in modalità drive-in“.

Così il Comune di Ascoli, e il sindaco Marco Fioravanti, in una nota diffusa il 5 ottobre: “Il container, della Protezione Civile di Ascoli Piceno, sarà a disposizione delle autorità medico-sanitarie e permetterà di effettuare nuovi tamponi senza bisogno di scendere dalla propria auto. Un ulteriore servizio messo in campo per la nostra cittadinanza, grazie alla sinergica collaborazione con la Protezione Civile, i vigili del fuoco, i vigili urbani e l’Area Vasta”.

“Oggi si procederà con i collegamenti elettrici e gli scarichi, nei prossimi giorni il container sarà operativo e si potrà procedere con i tamponi drive-in. Colgo l’occasione per rinnovare a tutta la cittadinanza l’invito a rispettare le basilari regole per prevenire ogni rischio contagio – conclude Fioravanti – E ricordo che stasera alle ore 20:30 torneremo in diretta sui nostri canali social per nuovi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.