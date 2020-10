Scientifico e Artistico riaprono il 15 ottobre. Il Mazzocchi il 10, l’asilo Zero Tre il 12. Nel frattempo, nei plessi chiusi, didattica a distanza

ASCOLI PICENO – Emergenza Covid, punto della situazione nella città delle Cento Torri.

Il sindaco Marco Fioravanti, tramite una diretta sui Social, ha rilasciato dichiarazioni importanti: “Studenti e docenti risultati positivi stanno tutti bene, fortunatamente, e monitorati costantemente dai sanitari.

I licei Artistico “Licini” e Scientifico “Orsini” resteranno chiusi fino al 15 ottobre. L’Istituto Mazzocchi fino al 10, l’asilo Zero Tre fino al 12. Decisione condivisa tra Comune, Asur e Dirigenze Scolastiche.

“Sono circa 50 gli studenti positivi al Covid-19, registrati da inizio scuola: stanno tutti bene e la maggior parte sono asintomatici. A loro si aggiungo 12 persone tra docenti e personale scolastico” aggiunge il sindaco.

Nei prossimi giorni il primo cittadino ascolano incontrerà i dirigenti scolastici per studiare una strategia comune per far sì che sia svolta al meglio la didattica.

Fioravanti ha annunciato che a breve, di concerto con la Regione Marche, arriveranno anche i tamponi veloci, con risultati in tempi rapidi.

Ovviamente ci sarà la didattica a distanza per i plessi chiusi.

“Lezioni regolari nelle scuole Elementari e Medie: tranne nelle classi dove sono stati segnalati, ovviamente, dei casi” aggiunge il primo cittadino ascolano.

Appello alla cittadinanza per l’utilizzo delle mascherine e il rispetto delle norme anti-Covid: “Restiamo uniti, ne usciremo più forti. Come una grande famiglia”.

Clicca qui per guardare il video integrale del sindaco trasmesso sui Social nella serata del 5 ottobre.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.