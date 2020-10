ll webinar formativo, si terrà il 12 ottobre, dalle ore 11 alle 12.30, ed è realizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche , rivolto alle PMI del territorio, intende promuovere la partnership tra eBay ed il sistema camerale con l’obiettivo di aiutare le imprese ad aprirsi al mercato online e promuovere il digitale come chiave di successo per il loro business.

La partnership è finalizzata ad affiancare le imprese in diversi aspetti del loro processo di accesso all’e-commerce: dalle attività di formazione, al supporto commerciale, a quello promozionale e tecnico.

Per le imprese aderenti sono previste condizioni agevolate per l’apertura di un negozio virtuale nella piattaforma eBay, la creazione di una pagina “eBay University” con la guida completa e tutto il supporto necessario per operare al meglio nel mercato on-line.

Tutte le opportunità per le imprese e le modalità per accedere ai vantaggi della convenzione tra eBay e il sistema camerale saranno forniti nel corso della presentazione che avrà un taglio operativo e pratico. Il webinar che illustrerà il progetto “eBay e Camere di commercio” avrà come principale intervento quello di un consulente eBay Italia.

Programma

Saluti istituzionali e introduzione della Camera di Commercio delle Marche

Agenda:

Overview eCommerce

Chi è eBay nel mondo ed in Italia

Perché una piccola-media impresa dovrebbe

usare eBay per far crescere la propria attività

eBay University platform

E’ possibile iscriversi al webinar al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-ebay-e-le-camere-di-commercio-per-la-diffusione-delle-commerce-123308825015